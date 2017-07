ESCLUSIVA TMW - Palermo, stretta finale per Cissè: i dettagli. Goldaniga, pressing Genoa

© foto di Federico Gaetano

Il Palermo si muove sul mercato. In via di definizione l'operazione che porterà in rosanero Ibrahima Cissé, centrocampista classe 94 dello Standard Liegi: prestito con diritto di riscatto di circa 2 milioni in caso di serie A e circa 1,5 in caso di permanenza in serie B. Ultimi dettagli da limare, poi Cissé sarà rosanero. Mentre giovedì sarà il giorno di Rolando: rinnovo con la Sampdoria e poi trasferimento al Palermo in prestito con diritto di riscatto. Sia per Cissé che per Rolando si va verso un contratto di un anno più tre in caso di riscatto. Nelle prossime ore il direttore sportivo rosanero Fabio Lupo incontrerà l'entourage del difensore El Kaoutari per trovare una sistemazione. Previsto anche un contatto con l'agente di Lo Faso: c'è l'Inter che lo girerebbe alla Sampdoria, ma studia la situazione anche il Monaco in Francia e potrebbe diventare qualcosa di più concreto. Mentre il Genoa ha messo sul piatto circa 4 milioni con un'offerta ufficiale per Edoardo Goldaniga, si raffredda la pista Sassuolo. Grifone in pressing, più timida l'idea Hellas Verona: si era valutato di inserire Fossati nell'operazione, ma il giocatore ha pretese che il Palermo non vuole accontentare. Il Parma potrebbe chiedere Bentivegna, ma la risposta dei rosanero sarebbe negativa. Mentre il Pordenone ci prova per Marson. Il Palermo - che torna su Pegolo per affiancare Posavec - si muove, tra entrate e uscite...