ESCLUSIVA TMW - Palermo, stretta finale per Pomini e Bellusci. Lo Faso-Monaco vicini

© foto di Luca Rea/LR Press

Palermo al lavoro, in entrata ed in uscita. Si chiude per Alberto Pomini (contratto di un anno più opzione) e Giuseppe Bellusci (si va verso un biennale), trattative ai dettagli. In uscita invece Simone Lo Faso, sempre più vicino al Monaco: entro pochi giorni il summit decisivo per la cessione. E Fabrizio Alastra dopo il ribaltone di casa Prato, è più vicino alla Carrarese. Il Palermo si muove...