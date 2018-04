ESCLUSIVA TMW - Palermo, Tedino al momento resiste. De Biasi pista fredda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni De Biasi e il Palermo, al momento nessun contatto diretto. L’allenatore era segnalato ieri a Cittadella in occasione della partita sei rosanero contro la squadra di Venturato. Una normale visita di cortesia già programmata, peraltro erano presenti anche Sergio Gasparin e Nereo Bonato. Per adesso poche chance che De Biasi possa diventare il nuovo allenatore del Palermo. L’ex ct dell’Albania era stato contattato l’anno scorso prima che la scelta ricadesse su De Zerbi ma aveva declinato perché non poteva liberarsi dall’impegno con la Nazionale. Oggi il suo nome è di nuovo accostato alla panchina rosanero: la sensazione è che questo matrimonio non si concretizzerà, probabilmente De Biasi ha anche altre idee e ambizioni per il futuro. Forse valuta pure soluzioni estere. Il Palermo oggi non sembra una priorità per l’ex tecnico dell’Alaves. E al momento sembra che i rosanero possano andare avanti con Bruno Tedino, almeno fino a sabato. E Palermo-Avellino sarà un banco di prova importante..