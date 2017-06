ESCLUSIVA TMW - Palermo-Tedino, c'è la firma: ecco lo staff

© foto di Matteo Papini/Image Sport

La panchina del Palermo a Bruno Tedino. Affare fatto, fumata bianca. Il nuovo allenatore ha firmato oggi un contratto di due anni e definito le posizioni del suo staff. Ad accompagnare Tedino nella sua avventura rosanero sono il vice Carlo Marchetto, il preparatore atletico Roberto Peressutti che per anni è stato al fianco di Marco Giampaolo e l'allenatore dei portieri che affiancherà Vincenzo Sicignano, Paolo Lenisa. Hanno firmato anche il ds Fabio Lupo per un anno più opzione per la stagione successiva e il segretario Giovanni Francavilla. Il nuovo Palermo prende forma e domani sarà tempo di depositare i contratti. Il Palermo ricomincia da Lupo e Tedino...