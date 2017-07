ESCLUSIVA TMW - Palermo, triennale per Bellusci. Cesena su Fulignati, le ultime

© foto di Federico De Luca

Un nuovo rinforzo in difesa per il Palermo. Giuseppe Bellusci è virtualmente rosanero, nelle prossime ore verranno limati i dettagli e il giocatore si legherà al Palermo per tre anni. Le prossime saranno anche le ore dello scambio Pomini-Marson con il Sassuolo, dove arriverà anche Goldaniga. Stand-by invece per Luca Antei, obiettivo del Palermo per rinforzare ulteriormente la difesa: previsti nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni. Il Cesena intanto tratta Fulignati, mentre l'Akragas prova a superare la Carrarese per il promettente Fabrizio Alastra. Tafa andrà al Monopoli, Grillo e Toscano al Siracusa. Mentre in giornata verranno gettate le basi per la cessione di Simone Lo Faso al Monaco a titolo definitivo. Il Palermo si muove, il ds Fabio Lupo è al lavoro...