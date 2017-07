ESCLUSIVA TMW - Palermo, triennale per Murawski: domani arriva in ritiro

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Operazione in entrata per il Palermo. Preso Radoslaw Murawski, centrocampista del Piast Gliwice. Contratto triennale con opzione per il quarto anno, costo dell'affare circa 650.000 euro. Murawski domani sera si presenterà in ritiro agli ordini di Tedino, affare fatto. Il Palermo si muove, ecco Radoslaw Murawski...