ESCLUSIVA TMW - Palermo, ultime sulla panchina: pole Stellone, De Biasi riflette

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Bruno Tedino e il Palermo, avventura ai titoli di coda. Zamparini sta riflettendo sul da farsi d probabilmente deciderà di cambiare allenatore. Gianni De Biasi fino a qualche giorno fa non era convinto di prendere in mano i rosanero. Da capire se cambierà idea oppure no. Roberto Stellone invece sta scalando posizioni, anche se ha un accordo con il Venezia per la prossima stagione. Accordo che potrebbe saltare in favore del Palermo. Da verificare invece in futuro la posizione del ds Aladino Valoti che da quando ha sostituito Fabio Lupo i risultati non sono migliorati e non è riuscito fin qui a lasciare il segno. Ore calde a Palermo, da capire se il cambio avverrà immediatamente o dopo il turno infrasettimanale. Tedino traballa. E mentre De Biasi riflette, avanza Stellone...