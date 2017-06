ESCLUSIVA TMW - Palermo, vicino Claiton. Due cessioni al Fano, Marson in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palermo al lavoro. Tra entrate e uscite. Oggi il ds rosanero Fabio Lupo ha incontrato l'agente del difensore del Crotone, Claiton. Si va verso un biennale, operazione ben impostata. E si continua a lavorare per Antei, così come per Coronado che ha detto si al Palermo e bisognerà aspettare pochi giorni per trovare eventualmente l'accordo con il Trapani, che intanto tratta con il Chievo. Situazione in evoluzione. In attacco piace il profilo di Ganz della Juventus, ma al momento non è nata una vera trattativa. In uscita Leonardo Marson, c'è stato un timido sondaggio del Pordenone ma il Palermo potrebbe valutare anche altre soluzioni che consentano al giovane portiere di giocare un po' di più. La cessione avvererebbe in prestito. Intanto i due giovani Costantino e Maddaloni sono vicini al Fano. E nelle prossime ore nuovi contatti per le situazioni di Rispoli, Goldaniga e Morganella. Il Palermo si muove...