ESCLUSIVA TMW - Parma-Avellino su Blanchard: in pressing per il centrale del Carpi

Fonte: Raffaella Bon

Difensore classe '88 reduce dal prestito con la maglia del Brescia, per Leonardo Blanchard non mancano le occasioni mercato. In particolare - secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb -, l'ex Frosinone (di proprietà del Carpi) sarebbe un obiettivo di Parma e Avellino, entrambe in pressing per il 29enne di Grosseto.