ESCLUSIVA TMW - Parma, D’Aversa traballa. Iachini alla finestra

Roberto D’Aversa e il Parma, futuro in bilico. Già qualche settimana fa l’allenatore era stato messo in discussione, poi la vittoria sul Venezia ha riportato un po’ di serenità. In caso di sconfitta contro la squadra di Inzaghi sarebbe stato pronto immediatamente Giuseppe Iachini. Un nome che può tornare di moda. Il Parma riflette, da capire se verrà data ancora qualche settimana al tecnico oppure no. E intanto Iachini è alla finestra...