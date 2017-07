ESCLUSIVA TMW - Parma, Evacuo ha almeno tre richieste in C

Felice Evacuo © foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centravanti Felice Evacuo (34 anni), rientrato dall'Alessandria al Parma per fine prestito, non rientra nel progetto tecnico degli emiliani per il campionato di Serie B: stando alle ultime indiscrezioni raccolte, sarebbero almeno tre i club di Serie C interessati al calciatore, che tra l'altro in carriera ha segnato 175 gol e costituirebbe un lusso per questa categoria. Evacuo sarebbe nel mirino di Catania, Livorno e Modena.