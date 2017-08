ESCLUSIVA TMW - Parma, l'ex Mantova Dalé scelto come capo-osservatori

Fonte: Marco Conterio

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Enrico Dalè, ex direttore sportivo del Mantova, è stato scelto come nuovo capo-osservatori del Parma, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com. Il bresciano affiancherà dunque Daniele Faggiano nella costruzione della nuova squadra in questi ultimi venti giorni di mercato, che al club crociato dovranno regalare la tanto sospirata punta centrale.