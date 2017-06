ESCLUSIVA TMW - Parma, Munari: "Sapevo saremmo saliti. B? Sono a 5 promozioni"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Uno dei recordman della B è tornato in cadetteria. Gianni Munari è stato, poco dopo il suo arrivo a Parma, uno dei capisaldi del progetto ducale e tra i principali artefici della vittoria playoff. "Ci siamo, torno in B. Come vittorie sono forse solo dietro a Troianiello.. Cinque Serie B più questo di C. Ci voleva" dice in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.

Come è andata la sua stagione?

"Sono arrivato a gennaio, non pensavo di trovare una categoria così dura da giocare. Squadre chiuse contro di noi, non era facile. Da squadra più tecnica, serviva trovare il gol con le giocate. Il Venezia, con due lunghi davanti, cercava la via della rete diversamente. Io, personalmente, ho trovato difficoltà inizialmente ma poi è andata bene".

Molto bene, a giudicar da prestazioni e risultati. Quante differenze ha trovato nella categoria?

"I tempi di gioco sono diversi, in 3-4 che venivano da A e B hanno avuto inizialmente difficoltà ma il mister è stato bravo facendoci inserire al meglio".

Un cammino tosto.

"È stata dura, lunga. È durata un mese solo per i playoff e non avevi neanche il vantaggio dei punti conquistati in stagione. Dopo tre ko in campionato, il gruppo si è cementato ed ero convinto che avremmo vinto questa lunga maratona".

Adesso, la B. La "sua" terra di conquista.

"C'è una buona Serie B: sono salite squadre importanti, piazze storiche come noi, che vogliono fare qualcosa di importante. Io in B ho fatto 7-8 campionati, vincendone 5 e ho visto tante differenze tra le varie annate".

Obiettivi?

"Vogliamo fare la nostra parte. Siamo il Parma, abbiamo un dovere. Far bene, per rendere onore a questa maglia".