ESCLUSIVA TMW - Parma, piace Maldonado dell'Arzignano. Ci sono altri due club

Potrebbe tornare a breve nel calcio professionistico Luis Maldonado, centrocampista ecuadoriano scuola Chievo oggi in Serie D all'Arzignano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore è finito nel mirino del Parma in Serie B e della coppia Trapani-Pordenone in Serie C.