ESCLUSIVA TMW - Parma, Scozzarella seguito da Pescara e Palermo

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sirene dalla Serie B per Matteo Scozzarella, centrocampista classe '88 del Parma. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'ex Trapani e Atalanta interessa a Pescara e Palermo, società che domenica saluteranno la Serie A per giocare la prossima stagione in cadetteria.