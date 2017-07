ESCLUSIVA TMW - Parma, sorpasso al Frosinone per Ciano. E spunta il Benevento

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Parma prova il sorpasso sul Frosinone per Camillo Ciano del Cesena. L'attaccante nelle scorse ore sembrava ad un passo dal club ciociaro, ma secondo le ultime raccolte in esclusiva da TuttoMercatoWeb il Parma nella giornata di oggi ha presentato un'offerta migliore al club romagnolo. Da segnalare, inoltre, l'inserimento last minute del Benevento. Il club campano, che oramai ha mollato la presa su Dionisi, ha chiesto informazioni al Cesena per il giocatore autore di 15 reti nello scorso campionato di B. Parma, Frosinone e Benevento, la lotta per assicurarsi Ciano è sempre più serrata e nelle prossime ore arriverà la decisione definitiva.