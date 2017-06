ESCLUSIVA TMW - Parma, summit per l'attaccante Piccolo

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Il Parma sta cercando di stringere i tempi per arrivare all'attaccante Antonio Piccolo dello Spezia. Nelle prossime ore, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, ci sarà infatti un nuovo summit fra le parti per cercare l'accordo e definire il trasferimento dell'ex Lanciano alla corte di D'Aversa.