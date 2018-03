ESCLUSIVA TMW - Perugia, Breda: "Niente tabelle, lavoriamo su noi stessi"

Fonte: dall'inviato Luca Bargellini

Il tecnico del Perugia Roberto Breda ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine della premiazione della Panchina d'Oro partendo dal pareggio contro il Cesena: “Quando giochi non devi pensare alle strisce, ma a fare sempre il meglio in partita. È stata una prova di maturità in cui abbiamo provato anche a vincerla. Il campionato di B è lungo e devi pensare una gara alla votla perché ogni gara richiede attenzioni e preparazioni particolari. Cerri-Di Carmine? Abbiamo una buona squadra in tutte la parti, loro stanno facendo molto bene e ora c'è anche Diamnti che può darci qualcosa con le sue qualità. Si è posto bene con il gruppo, è stato umile nell'entrare nello spogliatoio e ora dobbiamo essere bravi noi a utilizzarlo al meglio per far si che il suo contributo possa dare qualcosa in più a questa squadra. Tutto il gruppo sta migliorando e crescendo in convinzione e non deve fare tabelle perché non servono. Dobbiamo pensare una gara alla volta partendo dalla Cremonese, una squadra che è vicina a noi in classifica e dobbiamo mettere tutte le nostre energie in questa gara. Dobbiamo lavorare per migliorarci, dimenticare le cose buone fatte e pensare sempre alla gara successiva mettendosi in discussione e lavorando su se stessi”.