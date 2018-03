ESCLUSIVA TMW - Perugia, Goretti: "Foggia in grande forma, sono favoriti"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Tre vittorie consecutive per il Perugia, tornato in zona playoff e pronto a sfidare il Foggia. Della gara contro i Satanelli, e più in generale del momento degli umbri, ha parlato a TMW il responsabile dell’area tecnica del Grifo, Roberto Goretti: “Ho visto i ragazzi un po’ stanchi, veniamo da viaggi come quello per Vercelli dove abbiamo fatto andata e ritorno senza giocare. Col Brescia abbiamo giocato su un campo pesante, li ho visti un po’ stanchi e penso che sia importante recuperare le energie”.

Anche il Foggia viene da una vittoria, e nel 2018 ha recuperato diverse posizioni.

“Stanno bene, hanno grande entusiasmo, dopo il mercato di gennaio sono una squadra forte, molto difficile da affrontare”.

Colpisce l’ottimo ruolino di marcia esterno dei pugliesi: l’ultima sconfitta risale alla gara contro lo Spezia dell’8 dicembre, poi solo vittorie.

“Nelle ultime quattro trasferte hanno fatto quattro vittorie, insieme al Cittadella sono la squadra che ha fatto più punti fuori casa, e noi contro i veneti abbiamo perso. I numeri dicono che, al momento, sono la squadra favorita”.

Il recupero della gara contro la Pro Vercelli è stato fissato a dopo Pasqua: vi aspetta un vero tour de force nelle prossime gare.

“Sono tante partite, dobbiamo essere bravi a prepararci”.

Da calciatore, ha vestito per una stagione la maglia del Foggia. Sarà una gara diversa dalle altre?

“Sono stato poco a Foggia, fa sempre parte dell’esperienza che si fanno nel corso di una carriera e del mio passato: è stata una buona esperienza, breve ma positiva”.

A proposito di ex, ritroverete da avversari Mazzeo e Nicastro.

“Sono due ragazzi veramente in gamba, molto amati dal nostro pubblico, qui hanno fatto grandissime cose e saranno accolti nel migliore dei modi”.

C’è curiosità per vedere Diamanti in campo dal primo minuto.

“Sta crescendo, poi sarà il mister, che ha il polso perfetto della situazione, a scegliere come procedere nell’inserimento di Alessandro, a livello di gruppo e dal punto di vista della professionalità si sta comportando benissimo”.

Siete tantissime in lotta per i playoff. Chi la spunterà?

“Abbiamo vissuto di così tanti e bassi finora che a oggi è inutile sbilanciarsi. Pensiamo al Foggia”.