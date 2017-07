ESCLUSIVA TMW - Perugia, in quattro per Rizzo: si è aggiunto pure il Pisa

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Tante pretendenti sul mercato per il centrocampista del Perugia Giuseppe Rizzo. Il giocatore piace molto in B, dove è seguito da Cesena, Foggia e Salernitana. Sullo sfondo si è aggiunto anche il Pisa, che potrebbe provare a prendere il classe '91 per avere quel rinforzo tale da garantire una risorsa aggiuntiva per la rincorsa alla risalita in Serie B dei toscani.