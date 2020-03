ESCLUSIVA TMW - Perugia, Melchiorri: "La priorità non è il campionato. Cosmi? Siamo con lui"

esclusiva Perugia, Melchiorri: "La priorità non è il campionato. Cosmi? Siamo con lui"

“Definire particolare il momento attuale è quasi un eufemismo. Non credo che nessuno abbia mai vissuto qualcosa del genere in vita”. E’ questo il primo pensiero di Federico Melchiorri, attaccante del Perugia, riserva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dal suo isolamento nella città umbra. “Sono giorni che siamo chiusi in casa e io come altri miei compagni non possiamo tornare nelle nostre città di residenza, dove abbiamo famiglia e amici. Non è semplice andare avanti”.

La quotidianità è stata stravolta. Compresa quella legata agli allenamenti.

“Cerchiamo di fare un lavoro individuale con quello che abbiamo a disposizione sia in termini di strumenti che di spazi. L’idea è quella di provare a non perdere tutto il lavoro fatto nei mesi scorsi sul piano della preparazione”.

Tutto questo con l’idea di riprendere al più presto la stagione.

“Sono onesto. Non ci penso molto. Le priorità sono altre e sono il seguire le indicazioni che le autorità ci hanno dato per preservare la nostra salute e quella delle persone che abbiamo vicino. Riprendere a maggio o dopo il campionato non può essere una priorità per tutti noi. Da professionista mi alleno secondo quelle che sono le direttive che mi vengono date e poi starà a persone più competenti di me prendere una decisione”.

Cercando di tornare a parlare di campo. Come si può analizzare il momento complicato che ha vissuto il Perugia fino alla vittoria contro la Salernitana

“Periodi negativi capitano a tutte le squadre, durante i quali non si riesce ad affrontare i problemi che emergono. A volte però non c’è una unica soluzione a tutti i problemi. Per quanto ci riguarda siamo andati anche in ritiro, per capire tutti insieme come poterne uscire. E’ stato un bagno di umiltà che ci è servito e lo si è visto proprio dalla vittoria sulla Salernitana”.

Il paradosso è che è arrivata appena prima dello stop alle competizioni

“Sul fronte dell’entusiasmo è stata una mazzata perché ci sarebbe servito poter continuare su quella strada, ma ripeto: ci sono cose più importanti del calcio”.

Come avete vissuto le voci di un Cosmi in discussione?

“Al di la di quello che si è detto in giro per il gruppo Cosmi non è mai stato in discussione. Siamo sempre stati con lui. Anche nel periodo del ritiro”.

Da attaccante con grande esperienza qual è lei, c’è un consiglio da poter dare a Pietro Iemmello per ritrovare la via del gol?

“Un giocatore come Pietro non ha bisogno di consigli. So bene che un attaccante può essere costretto ad affrontare periodi dove il pallone non sembra proprio voler entrare in porta e per l’esperienza l’unica cosa che si può fare è quello di continuare a giocare per la squadra e non forzare la giocata. Poi col tempo le cose tornano a funzionare”.

Ultima cosa sugli obiettivi che il Perugia deve porsi da qui al termine della stagione. Attualmente siete a cinque punti dalla zona playoff e a quattro da quella playout.

“Il pensiero principale va alla zona più bassa perché la priorità deve essere quella di allontanarsi il prima possibile dalle posizione a rischio. Una volta fatto questo penseremo al resto. Con la voglia di fare punti e con la tranquillità che serve”.