ESCLUSIVA TMW - Perugia, per il centrocampo si pensa a Scozzarella

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Perugia guarda in casa Parma per rinforzare il reparto mediano e punta Matteo Scozzarella, classe '88. Ogni discorso a riguardo sarà però rimandato al termine della Final Four di Lega Pro anche se appare comunque difficile che il Parma si privi del centrocampista.