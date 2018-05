ESCLUSIVA TMW - Perugia, riflessioni in corso su Breda: può arrivare l'esonero

Fonte: Luca Bargellini

Ore di riflessioni in casa Perugia sulla posizione di mister Roberto Breda. Nonostante il risultato di oggi (1-1 col Novara e accesso matematico ai play-off), secondo quanto raccolto da TMW il presidente degli umbri Massimiliano Santopadre non sarebbe infatti convinto dal gioco espresso dai suoi nelle ultime settimane, tanto da pensare a un clamoroso cambio in panchina. Situazione da monitorare, la panchina di Breda traballa non poco.