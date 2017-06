ESCLUSIVA TMW - Perugia, si avvicina Gucher del Vicenza

© foto di Federico Gaetano

Potrebbe arrivare presto il primo colpo dal mercato per il nuovo Perugia di Federico Giunti. In attesa dell'ufficialità del tecnico in arrivo dalla Maceratrse il club del presidente Santopadre, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si sta portando avanti per Robert Gucher, centrocampista austriaco in uscita dal Vicenza.