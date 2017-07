ESCLUSIVA TMW - Perugia, tentativo per Diamanti: la situazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perugia a caccia di rinforzi. Tentativo per Alessandro Diamanti, in uscita dal Palermo. Il giocatore riflette, ma al momento non sembra orientato ad accettare. Diamanti infatti vorrebbe aspettare la serie A. Il Perugia prova a piazzare il colpo, Diamanti nel mirino...