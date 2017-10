ESCLUSIVA TMW - Pescara, domani incontro con l’agente di Pigliacelli

© foto di Federico Gaetano

Un’esclusione a sorpresa dai motivi poco chiari. Mirko Pigliacelli è stato temporaneamente allontanato da Zdenek Zeman. Una scelta che ha fatto discutere. Futuro quindi da decifrare per il portiere del Pescara. E domani in tarda mattinata si terrà un incontro tra l’agente Caravello e la società abruzzese. Almeno per capire i motivi dell’esclusione e quindi le conseguenze. Pigliacelli e il futuro, situazione in evoluzione...