ESCLUSIVA TMW - Pescara, incontro con Pigliacelli: la situazione

© foto di Federico Gaetano

Un incontro per capire. L’esclusione a sorpresa di Mirko Pigliacelli martedì a poche ore dall’inizio della partita ha fatto discutere anche per le versioni contrastanti che sono state date nel corso di poche ore. Tutto sarebbe nato da un colloquio privato tra Pigliacelli e Zeman risalente a domenica, nel quale il portiere avrebbe chiesto spiegazioni sulla scelta tecnica dell’allenatore. Un incontro privato che con la convocazione per la partita di martedì faceva pensare ad una situazione rientrata. E invece no. Perché Zeman martedì a poche ore dall’inizio della partita ha comunicato - con stupore iniziale anche della società per i tempi e i modi - al portiere che sarebbe andato in tribuna. Una scelta che Pigliacelli ha accettato e un clamore mediatico probabilmente esagerato. In questi minuti sta andando in scena un incontro tra il portiere, Zeman e l’allenatore dei portieri. Si cercherà di ricostruire e capire se ci sono i margini per ricomporre uno strappo che appare esagerato. Ore importanti, Pigliacelli e il Pescara a colloquio. La palla passa a Zeman e alla società...