ESCLUSIVA TMW - Pescara, piace Colombatto: duello con il Perugia

© foto di Federico Gaetano

E' duello con il Perugia per assicurarsi Santiago Colombatto, centrocampista del Cagliari: perchè il Pescara non è la sola squadra che ha messo gli occhi sul giovane talento argentino. Come noto, il Grifo è da tempo sulle tracce del classe '97, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella corsa al giocatore si è inserito anche il club marchigiano.