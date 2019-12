“Nessuna rivalsa nei confronti del Pisa, affrontiamo la partita con molta serenità. E ci auguriamo che ci sia spettacolo”. Così a TuttoMercatoWeb il proprietario del Trapani, Fabio Petroni, in vista della partita di lunedì contro il Pisa. Una partita che può essere l’occasione per cancellare il 5-0 contro il Benevento. “Indubbiamente - dice Petroni - è stata una partita che abbiamo impostato male, non l’abbiamo affrontata con umiltà cosa che invece avevamo fatto prima”.

Petroni chiosa parlando di Fabrizio Lucchesi che nei giorni scorsi attraverso TuttoMercatoWeb ha fatto sapere di vantare un credito proprio nei confronti del proprietario granata “Massima comprensione e simpatia per le difficoltà in cui si trova oggi Fabrizio Lucchesi, ma - conclude - non ho niente da replicare”.