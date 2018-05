ESCLUSIVA TMW - Piccinelli (Rai): "Mancini ambizioso. Barella titolare pronto"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Cristiano Piccinelli, giornalista della Rai, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della conferenza stampa di presentazione del neo ct dell'Italia, Roberto Mancini: "Che cosa mi ha colpito del nuovo ct? Sicuramente l'ambizione, da tempo non sentivamo un ct dire che vuole vincere. Mi ha colpito positivamente, assieme alla commozione nel presentarsi nel suo primo giorno da ct. L'uomo cardine chi sarà? Vediamo le prime convocazioni, ma spero che torni ad essere ad essere determinante Balotelli. Abbiamo evidenziato problemi in attacco nelle amichevoli e nelle ultime gare di qualificazione, nonostante elementi come Immobile e Belotti. Un giovane già pronto? A me piace molto Barella del Cagliari: un giocatore di temperamento, magari sono da limare alcuni eccessi. Credo che sarà uno dei più ambiti anche sul mercato. Una Nazionale alla ricerca del bel gioco? Questo è sempre difficile perché il tempo a disposizione per i ct è sempre poco e l'obiettivo è sempre più importante della prestazione. Però se riesce a coniugare ai risultati un gioco che possa far avvicinare i tifosi sarà un ulteriore successo".

