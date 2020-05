esclusiva Pordenone, Lovisa: “Se non terminiamo l'anno, è a rischio anche il prossimo”

vedi letture

"Se non riprendiamo a giocare, non si giocherà neppure l'anno prossimo”: parola di Matteo Lovisa, contattato dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in merito all'avvio della Fase 2, che apre anche alla ripresa delle attività sportive, se svolte a livello individuale.

Il responsabile dell'area tecnica del Pordenone ha poi proseguito: “Da domani noi metteremo a disposizione il centro sportivo per allenamenti facoltativi, ovviamente individuali, ma sono molto preoccupato per quello che sarà il futuro, soprattutto anche per l'atteggiamento ostile che c'è intorno al calcio, anche da parte del ministro dello sport Spadafora. Il calcio è socialmente ed economicamente lo sport che fa da traino a tutti gli altri, ed è normale sia messo prima di tutte le altre attività sportive. I giocatori sono controllati, il loro lavoro è giocare a calcio e, come fanno altre categorie di lavoratori, è giusto riprendano, nel massimo della loro tutela: se non si è in grado di rispettare i protocolli sanitari, le varie leghe potrebbero intervenire in soccorso ai club in difficoltà, perché ripeto che tornare in campo è fondamentale: si rischia sennò di compromettere la prossima stagione, con ricorsi e contro ricorsi che molti club, tra i quali anche noi se ci fosse bisogno, farebbero. L'emergenza sanitaria sta rientrando, con le giuste misure si può giocare”.

Lovisa conclude poi: “Il problema principale per me è la volontà di giocare, non tutti la hanno: ma chi non vuole riprendere deve capire che danneggia il sistema, non tanto in immediato quanto in ottica futura”.