Fonte: da Ascoli, Claudia Marrone

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Mirko Stefani, capitano del Pordenone, parla a Tuttomercatoweb.com da Ascoli, sede del sorteggio del calendario di B. "Ci stiamo preparando bene, come sempre fatto in questi anni. Con dedizione, applicazione, con la voglia di far bene anche in B. Vogliamo fare il massimo secondo le nostre potenzialità, vogliamo vincere ogni domenica, anche se sarà impossibile riuscirci sempre".