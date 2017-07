ESCLUSIVA TMW - Pres. Avellino: "Lega B? L'unico credibile è Lotito"

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

E' nuovamente slittata l'elezione del presidente di Lega B: alla riunione odierna non si è raggiunto il numero minimo di partecipanti per rendere valida l'assemblea, e le assenze erano tutte legate al blocco di squadre che sostiene la candidatura di Claudio Lotito. Tra queste l'Avellino. E ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com parla il patron biancoverde, Walter Taccone.

Slitta l'elezione del nuovo presidente di Lega B. Perchè non avete preso parte, come club, alla riunione?

“In questo momento sono fuori dall'Italia, non sarei quindi stato reperibile, ma la nostra linea l'abbiamo già espressa in altre riunioni: Lotito per noi è il personaggio più rappresentativo per la categoria, ma visto che al momento c'era un solo candidato, se fossi andato alla riunione, avrei votato contro. Serve un personaggio come Abodi, Andrea ha fatto davvero tanto per questa lega e ha sempre operato bene, è un vero peccato aver perso un elemento del suo spessore”.

Cosa si aspetta quindi dal futuro di questa Serie B?

“Se dovesse andare ancora così, credo sarà nominato un revisore dei conti, ma io non sono molto vicino a queste situazioni, non mi interessa neppure far parte dei veritici. A ogni modo io mi aspetto che arrivi qualcuno che ci rappresenti davvero, che sia in grado di dialogare con le altre leghe e che stia attento ai conti: quando parliamo di club si parla di aziende, quindi le squadre vanno almeno portate in pareggio, non si possono buttar via i soldi per far divertire gli altri”.

E' quindi Lotito l'unica figura per voi idonea?

“Se non sarà Lotito, deve comunque essere qualcuno che sappia far sentire la sua voce in Lega, non dico che deve sbattere i pugno sul tavolo ma comunque deve avere la giusta forza per far si che anche la Lega B abbia quello che manca. Ci sono ancora delle promesse in essere che non sono state mantenute. L'impresa calcio deve diventare sostenibile per tutti”.