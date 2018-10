ESCLUSIVA TMW - Pres. Carpi: "B, caos inverosimile. Nostro segnale è unito"

© foto di Federico De Luca

"A livello di presidenti, di proprietari, stiamo attingendo a tutto il fiato che abbiamo. Sta succedendo qualcosa di inverosimile". Stefano Bonacini, numero uno del Carpi, è chiaro. Parole forti e dirette, quelle rilasciate nella chiacchierata esclusiva con Tuttomercatoweb.com. La tematica è chiaramente quella relativa al caos dei campionati e al format della Serie B. "Quel che penso è quello che pensano il 99,9% degli sportivi e degli addetti ai lavori. E' inverosimile: siamo partiti a fare i calendari ad agosto perché la Federazione ha dato l'ok per poterli stilare, ci siamo attenuti a questo. Abbiamo fatto investimenti pensando di partire così, con budget relativi a questo numero di squadre".

Da 22 a 19, adesso forse di nuovo a 22. O anche di più.

"Assurdo: oggi ci dicono che verrà deciso diversamente rispetto a quanto fatto in estate, il futuro del secondo campionato italiano".

Come Lega di B avete fatto ricorso al Consiglio di Stato.

"Non solo: diciannove società hanno votato allo stesso modo, tutte insieme, tutte unite. A due mesi dalla partenza del campionato ci vengono a dire che è tutto uno scherzo? Faccio valutare le persone che leggono...".

Ce l'avete, come club, anche con le altre società coinvolte? Catania, Pro Vercelli, Ternana, Robur Siena, Novara?

"Personalmente non mi focalizzo sui club, è qualcuno che gli ha dato campo per farlo. Sono colleghi, anche in Consiglio di Lega con me. Non mi permetto di parlare di loro, dico che la Federazione ha dato l'ok per andare avanti a 19 squadre e ora parliamo di altro, queste società difendono solo le rispettive posizioni. Noi abbiamo cercato di fare operazioni con l'ok della Federazione, adesso ci dicono che torniamo in 22, 23 o 24".

Un paradosso

"Sembriamo la Prima Categoria, con tutto il rispetto per la Prima Categoria...".

Il peccato originale è il passaggio a 19 squadre deciso dal Commissario Fabbricini in estate?.

"Portare il campionato a 19 nasce da un'esigenza concreta dei Presidenti perché questa B non si riesce a gestire a livello di risorse altrimenti".

Ci spieghi.

"Prima del penultimo Consiglio Federale, le società perdevano 3 milioni all'anno cadauna quando eravamo in 22. Un sistema di B genera 66 milioni di perdite, qualcosa va fatto e andava fatto. Con le ultime leggi sulla mutualità che viene ripartita come una rendicontazione, legge fatta in una notte, ci troviamo a impegnare risorse e persone per rendicontare e diventare schiavi di un sistema che a livello economico non regge".

Il messaggio che è passato all'esterno però è stato: "i presidenti vogliono ridurre il numero dei club per avere fette della torta più grandi".

"E' sbagliato: abbiamo dato un segnale a un sistema dove non c'è stata volontà di cambiarlo. Sanno anche gli altri club, non è per incassare 100 lire in più ma per essere i primi che, in un altro modo, volevano dare un segnale per una riforma dei campionati necessaria come l'acqua. Una B a 22 genera 66-70 milioni di perdita, non si tratta solo di mala gestione. Il nostro è un segnale coeso per riformare i campionati".

Se Gravina optasse per tornare a 22 ora e riformare nell'estate che verrà?

"E' partito il campionato a 19, le risorse sono state distribuite a 19, oggi mi vengono a dire che dopo due mesi che il campionato è partito la situazione non è così? Non voglio dare giudizi, le persone sono intelligenti per capire la situazione, sotto gli occhi di tutti. In qualche misura serve rimettere tutto a posto, noi ci rimetteremo alla decisione e al giudizio dei vari gradi del Consiglio di Stato al Consiglio Federale".

E l'ultima parola, a chi spetta?

"Bella domanda. Uno che spegne il cerino ci vuole. Ci diranno chi sarà?".