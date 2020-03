esclusiva Pres. Empoli: "Allarme Coronavirus: il calcio deve dare un contributo"

Si chiudono le porte degli stadi, stavolta tutti, anche quelli di Serie B: le misure a seguito dell'emergenza Coronavirus impongono questo. I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, per un commento in merito, hanno contattato il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: "Quella di giocare a porte chiuse, mi è parsa una scelta legittima in una situazione di emergenza che si sta ripercuotendo in tutta Italia, e anche il calcio deve dare il suo contributo. Ovviamente non ci fa piacere giocare a porte chiuse, abbiamo per altro anche due partite in casa nelle prossime tre e saremo anche più penalizzati di chi invece ha due trasferte, ma non si può pensare di fare casi personali su una situazione di questo livello che, ripeto, coinvolge un paese, non solo il calcio. Speriamo solo che tutto rientri in fretta e non sia eccessivamente lungo lo stop. Anche perché noi avevamo ritrovato grande entusiasmo, ed è un peccato, a esempio, giocare la sfida contro il Benevento a porte chiuse".