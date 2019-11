ESCLUSIVA TMW - Pres. Pescara: "Col VAR la B ha fatto un bel passo in avanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato dell'introduzione del VAR in Serie B, con la norma che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione: "Il VAR è una grande novità, e vorrei sottolineare che lo scorso anno, ai playoff e playout, siamo stati la seconda lega in Europa a usarlo. Era poi un progetto che doveva già partire in questa stagione, poi non ci siamo riusciti ma un bel passo avanti è stato fatto, è giusto che anche in Serie B ci sia l'ausilio della tecnologia. In questo modo si cercherà di eliminare qualche errore di troppo, si eviteranno alcune polemiche, del resto all'occhio umano ci sono alcuni piccoli dettagli, millimetrici, che possono sfuggire. Cosa che invece non sfugge alla tecnologia".

Nota poi sulla squadra, che domani aprirà la 13^ giornata nel match contro la Cremonese: "La squadra sta bene, abbiamo sei nazionali che sono rientrati da poco e questo qualche problemino ce lo ha dato, ma sono certo che ce la giocheremo anche contro i grigiorossi. La Cremonese è una squadra forte, sta rendendo meno di quanto forse ci si aspettava, ma è una formazione temibile".