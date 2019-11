© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Era dallo scorso anno che chiedevo l'inserimento del VAR, saremmo stati ai playoff, no ai playout": parola del presidente del Venezia Joe Tacopina, che, dopo l'ufficialità dell'introduzione del VAR anche in Serie B, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Proseguendo poi: "Il VAR è davvero molto utile in tante situazioni di gioco, può limitare e addirittura eliminare tanti errori umani, e credo sia da utilizzare in ogni singola situazione, non solo a discrezione del direttore di gara. Sono per l'uso della tecnologia al 100%. Torno ai playout dello scorso anno: c'era un rigore per noi non visto, non fu usato il VAR che invece avrebbe risolto la vicenda".