© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera il match contro il Frosinone per chiudere la stagione di Serie B, ma già da domani per la Pro Vercelli inizierà la nuova stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club piemontese ha fissato per la giornata di domani l'incontro col tecnico Moreno Longo per fare il punto della situazione sul futuro.