ESCLUSIVA TMW - Pro Vercelli, Grassadonia: "Gruppo di uomini straordinari"

Fonte: dall'inviato Luca Bargellini

Gianluca Grassadonia, tecnico della Pro Vercelli, ha parlato a margine della premiazione per la Panchina d'Oro ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Un punto che ci lascia un po' di rammarico per quanto espresso in campo, ma siamo vivi e ci mancano ancora undici partite, visto che ne dobbiamo recuperare una, e sono certo che raggiungeremo il nostro obiettivo. La fortuna della Pro è avere un gruppo di giocatori e uomini straordinari, avevo lasciato un gruppo ottimo e con grandi valori umani, forse solo un po' inesperto della categoria e ho ritrovato visto l'arrivo a gennaio di calciatori che l'hanno completata a livello di esperienza e personalità. I ragazzi stanno facendo bene, ma ancora non basta. Reginaldo? Lo conoscevo ed era agevolato rispetto ad altri avendo vissuto un anno con me, è un esempio per tutti come gli altri miei vecchietti terribili. Andiamo a Foggia, una gara molto dura come lo saranno tutte da qui in avanti. Ogni gara diventa complicata e difficile per tutti, il fattore campo sia azzera per tutti”.