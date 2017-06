ESCLUSIVA TMW - Pro Vercelli-Grossi, i dettagli: recompra della Roma o percentuale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Grossi dalla Roma alla Pro Vercelli, ve l'avevamo raccontato e ora praticamente è tutto definito. Il difensore sbarca in Piemonte a titolo definitivo e a costo zero. La Roma pero tiene d'occhio il suo calciatore, che si lega per quattro stagioni alla Pro Vercelli, mantenendo un'opzione di recompra o una percentuale sulla futura vendita. Grossi pronto a giocare in serie B, la Roma osserva...