ESCLUSIVA TMW - Pro Vercelli, Secondo: “Non cambio Grassadonia"

Massimo Secondo, presidente della Pro Vercelli, ha parlato attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com smentendo l'ipotesi esonero per il tecnico Gianluca Grassadonia. “E' normale che qualche allenatore senza squadra - ha detto - venga a vedere le partite. Io non cambio mister. Veniamo dal fatto di aver giocato tre partite non in maniera positiva. Poi abbiamo disputato una partita non bella ad Avellino ma ci può stare, una partita sbagliata dopo sette positive. Ieri abbiamo offerto una buona gara, andando in vantaggio e colpendo una traversa. Stavamo facendo un'ottima prestazione, poi ci sono stati interventi di fattori esterni. Sotto di 2-1 i ragazzi hanno cercato di recuperare la gara, dopo è arrivato un rigore. Ci sono stati due rigori contro e una espulsione, niente invece a nostro favore. Diventa difficile rimontare così. Non credo sia una ragione per cambiare”.

Derby col Novara? “Mi aspetto la stessa prestazione di ieri sera a inizio gara. Sono sicuro che possiamo giocarcela. Sono convinto che verrà un ottimo arbitro come del resto ieri. Ci può stare una giornata storta, ma ci ha condannato a una sconfitta che non abbiamo meritato”.

Le critiche del pubblico? “Sono critiche immeritate, qualcuno mi deve spiegare cosa dovevano fare i ragazzi in più. Non riesco a capirlo, hanno dato tutto. In quelle condizioni altro non si può fare. Per noi è importante arrivare al nostro obiettivo, vogliamo restare in categoria e sono sicuro che lo faremo anche quest'anno”.