ESCLUSIVA TMW - Pro Vercelli, si va avanti con Grassadonia in vista del derby

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TMW, in casa Pro Vercelli si va avanti con l'allenatore Gianluca Grassadonia, pensando al derby di sabato contro il Novara.

Grassadonia ancora in panca, quindi, nonostante fossero presenti allo stadio Foscarini e Torrente in occasione della gara di ieri persa contro il Foggia. A fine partita il mister è stato contestato dai tifosi della Pro.