ESCLUSIVA TMW - Pulga: "Domani mi aspetto un Carpi agguerrito"

© foto di Federico De Luca

In vista della finale dei play off di Serie B di domani fra Carpi e Benevento la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito l'ex calciatore biancorosso Ivo Pulga per un commento sulla gara: “Mi aspetto un Carpi agguerrito che penserà a non subire gol nel primo tempo e nel secondo sarà più aggressiva. Spero in un arbitraggio più onesto rispetto al Frosinone. Penso che gli uomini più pericolosi e che potranno fare la differenza fra gli emiliani siano Di Gaudio, Mbakogu e Lasagna”.

Cosa pensa del Benevento?

“Manca un uomo importante come Falco, ma Ciciretti e Ceravolo sono due calciatori fondamentali”.

Ti aspettavi queste due finaliste?

“Hanno fatto un percorso simile perché sono partiti bene e poi hanno avuto un calo e un periodo di flessione. Poi sono ripartiti e hanno ritrovato un buon cammino. Credo che abbiano meritato di essere lì a lottare per la Serie A. Il Frosinone, nonostante sia arrivato a pari punti con l'Hellas secondo l'ho visto in grossa crisi nel finale di stagione e la sua eliminazione non mi ha sorpreso”.