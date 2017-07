ESCLUSIVA TMW - Quattro italiane su Santacroce. Ma piace anche in Spagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabiano Santacroce, dopo gli ultimi mesi della scorsa stagione alla Juve Stabia, è pronto a ripartire. Il centrale classe '86, dopo aver risolto i guai fisici, è alla ricerca di un nuovo progetto e alcuni contatti sono già andati in scena. Secondo quanto raccolto da TMW il suo profilo può diventare un'idea buona per diverse squadre di B e C, non solo italiane. Nel campionato cadetto il suo nome è valutato da Carpi e Foggia, mentre in Serie C occhio a Reggiana e Sud Tirol. Primi sondaggi anche dalla Spagna, dove in Segunda Division piace ad Almeria e Numancia.