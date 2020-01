© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Non ho avuto le sensazioni giuste, non è scattata la scintilla... Non ho voluto firmare perché il Perugia non merita la firma di un calciatore indeciso”. Così a TuttoMercatoWeb Slobodan Rajkovic dopo aver rifiutato il Perugia. “Mi dispiace - sottolinea Rajkovic - per il Direttore Goretti e il Presidente Santopadre che con me sono stati molto disponibili. Cosmi? L’ho visto dieci minuti, ma capisco le sue dichiarazioni. Anche per lui è meglio prendere un giocatore più convinto della scelta. Futuro in Russia? È una possibilità, sto valutando - conclude l’ex difensore del Palermo - alcune possibilità”.