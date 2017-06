ESCLUSIVA TMW - Rashaan Fernandes in scadenza: ci pensano tre club di B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In scadenza di contratto col Feyenoord, il giovane esterno offensivo olandese Rashaan Fernandes potrebbe approdare in Italia in questa finestra di calciomercato. Si sono informati sulla situazione contrattuale del calciatore classe '98 Perugia, Carpi e Pro Vercelli. In Premier, invece, valutano il suo inserimento nella squadra riserve Chelsea e Newscastle.