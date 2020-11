ESCLUSIVA TMW - Reggiana, Mazzocchi: "Col Covid-19 giorni surreali. Ma dimostrata la nostra forza"

esclusiva Reggiana, Mazzocchi: "Col Covid-19 giorni surreali. Ma dimostrata la nostra forza"

“Eravamo partiti bene, poi questo maledetto virus ci ha costretti a uno stop, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, nonostante due-tre settimane surreali. Il clima era un po’ quello che era, ma la vittoria contro il Venezia ha mostrato la forza di questa squadra”.

Nell’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, esordisce così l’attaccante della Reggiana Simone Mazzocchi, che parla dopo l’incubo che ha attraverso la formazione emiliana, arrivata a contare, nelle scorse settimane, ben 29 positivi al Covid-19 nel gruppo squadra.

Emergenza sanitaria rientrata, e vittoria sul Venezia a coronare questo nuovo inizio. Il peggio è alle spalle, e adesso anche a Reggio Emilia si può guardare al futuro.

Si parla spesso di "calciatori privilegiati", ma il Covid-19 non guarda in faccia a nessuno. Come è stato vivere quel periodo, anche lontano dalla propria casa?

“La vicinanza delle famiglia e degli affetti fa bene a qualsiasi persona, inutile negarlo, e non è stato facile attraversare questo momento, anche se la società ci è sempre stata vicina e ci ha supportati per come era possibile. Vivere sempre alla giornata, però, è strano, abbiamo fatto tanti tamponi, avevamo paura di come potesse andare perché non sappiamo come possa prendere questo virus, si sentiva la tristezza che c’era nell’ambiente. Ma per fortuna è solo un brutto ricordo”.

Determinante la vittoria sul Venezia. Come è stato giocare col fardello della non gara di Salerno?

“Sono situazioni che purtroppo si sono create, ma a queste pensa la società, noi dobbiamo pensare al campo. Abbiamo subito reagito, anche se avevamo alle spalle due soli allenamenti, ma volevamo far bene, ci tenevamo, eravamo carichi. Mister Alvini ci ha dato energia, ha toccato le giuste corde, e si sono visti in campo orgoglio e qualità”.

Anche perché complessivamente è stato positivo questo avvio di stagione. Sia per te che per la squadra.

“Si, e di questo sono molto felice. La strada è quella giusta, e io posso solo ringraziare i miei compagni, perché è anche merito loro se riesco a esprimermi al meglio delle mie potenzialità, mi mettono sempre nella giusta condizione. Ora dobbiamo rimanere concentrati, c’è un bel campionato da affrontare, molto avvincente, noi ci teniamo a far bella figura”.

Dopo due settimane di stop forza, dovete nuovamente fermarvi: ecco la sosta per le Nazionali. Capita al momento giusto?

“Si, arriva nel momento giusto, perché ci permetto, dopo il periodo vissuto, di aumentare la condizione fisica e di prepararci al meglio per il Lecce. Però non è solo la condizione fisica a contare, in campo va anche altro, e noi domenica lo abbiamo dimostrato”.