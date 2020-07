esclusiva Reggiana, Varone: "Mai temuto di non farcela. La B l'abbiamo meritata sul campo"

Sette gol e cinque assist in 27 gare giocate, comprese quelle dei playoff: numeri che sembrerebbero di un elemento di un qualsiasi reparto avanzato, ma che sono invece di un centrocampista. Si, di uno che aveva magari anche compiti diversi da quello di goleador.

Ma la stagione di Ivan Varone è stata devastante, e il suo nome sarà per sempre associato alla storica promozione che ha riportato la Reggiana in B dopo 21 anni. Tra gli uomini più rappresentativi della formazione granata, il classe '92 è stato contattato dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Una stagione intensa, iniziata esattamente un anno fa: come racconteresti questi dodici mesi?

"Straordinari, così li descriverei. E non solo perché abbiamo vinto, ma perché qui abbiamo creato davvero qualcosa di straordinario: ho trovato un gruppo di ottimi professionisti, ma anche di amici, che spero di portarmi dietro per la vita. Quando sono arrivato, la squadra aveva già iniziato la preparazione da circa 5-6 giorni, e rimasti stupito dalla velocità con cui andava, ma presto mi sono adeguato, perché il mister è entrato dentro ognuno di noi non solo valorizzandoci al massimo in campo, esaltando le nostre caratteristiche, ma anche facendoci capire le sue idee, che sono poi diventate nostre: c'erano ruoli precisi, ognuno sapeva cosa fare. Questo ha fatto la differenza".

C'è stata una gara in particolare che vi ha fatto capire che ce l'avreste fatta?

"A inizio stagione nessuno riusciva a capire cosa potessimo chiedere a questo campionato, ma subito dalla prima giornata contro la Feralpisalò noi avevamo le idee chiare: magari siamo una rosa meno blasonata di altre, ma si vince con la voglia e la fame, non per forza con i nomi. Io sono stato sereno tutto l'anno, ai playoff temevo solo un po' l'approccio fisico alla prima gara dopo il lungo stop, ma superato quello scoglio ho avuto la certezza che avremmo centrato la B. Che abbiamo meritato in campo, con prestazioni di livello".

Quindi non c'è mai stato nessun timore nell'arco della stagione?

"Alle volte è capitato di aver buttato qualche punto, penso ai pareggi con Rimini e Feralpisalò, e contro il Carpi non è andata bene: tutto girava storto, eravamo in vantaggio ma poi i biancorossi hanno vinto 5-1 una partita brutta e decisa da episodi. Un risultato così forse avrebbe ammazzato tanti altri, ma quando noi ci siamo ritrovati al campo ho visto carica, il veleno che serviva".

Carpi che per pochi giorni sembrava in B. Come avete preso la notizia della promozione del Vicenza?

"Chiaramente eravamo dispiaciuti, avevamo subito quella, la promozione del Carpi e lo stop dei campionati, ma quando ci hanno invece comunicato che si sarebbe ripreso a giocare, seppur in forma ridotta, non ci è interessato più niente, pensavamo solo a prenderci la B: e vincere sul campo dà ancora più soddisfazione".

Dopo l'anno in B, eri già sceso in C a Carrara, lo scorso anno: cosa ti ha spinto invece a sposare il progetto della Reggiana?

"Avevo anche altre richieste la scorsa estate, ma mister Alvini mi ha voluto fortemente e mi ha stregato con il suo gioco: ero certo di non aver sbagliato la scelta, tanto che avevo promesso di portare la Reggiana in B: averlo fatto è motivo di gioia e orgoglio".

Ti senti di fare una promessa ai tifosi per lo scorso anno?

"La promessa è quella di lottare su ogni palla e per tutto campo per fare risultato, abbiamo la giusta mentalità, e con il loro aiuto ci potremmo divertire. Con l'esperienza maturata quest'anno, possiamo fare un ulteriore salto di qualità".