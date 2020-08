esclusiva Reggina, Taibi: “Così è nata la trattativa Rami”

È certamente uno dei colpi più a sensazione del mercato quello messo a segno dal Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi con il ritorno in Italia di Adil Rami. Ai microfoni di Tmw il deus ex machina dell’estate da sogno vissuta dai calabresi svela come si è sviluppata la dinamica di questa trattativa: “I primi contatti sono partiti alla fine di giugno, quando tra i vari giocatori ai quali stavo pensando ho deciso di concentrarmi su Rami. Il 2 luglio ho avuto il primo contatto con il suo procuratore Javier Ruiz e da lì abbiamo portato avanti la trattativa insieme. Sono stati due mesi intensi con molti contatti diretti anche con la famiglia di Rami e con il ragazzo. Nell’ultima settimana è subentrato anche il lavoro del mandatario italiano Mario De Rossi che ha dato il colpo finale al lavoro che avevamo svolto nei due mesi precedenti e così la trattativa è decollata. Abbiamo l’accordo economico con Rami e siamo in attesa che arrivi in Italia, svolga le visite mediche e poi lo potremo definire un calciatore della Reggina”.

Si è anche parlato di un interesse per Balotelli da parte vostra

“Non lo abbiamo mai cercato”.