ESCLUSIVA TMW - Rinaudo-Cremonese, contratto annuale

Leandro Rinaudo alla Cremonese, ve l’avevamo anticipato qualche settimana fa. L’attuale dirigente del Venezia sarà grigiorosso al termine della stagione. Anche se in via informale si starebbe già muovendo per alcune situazioni contrattuali dei calciatori della Cremonese. Accordo annuale con la società di Arvedi, probabilmente grazie anche alle referenze ricevute da alcuni club di Serie A. Battuta la concorrenza di De Franceschi. Il Cavaliere Arvedi ha scelto il nuovo ds, da Giammarioli a Rinaudo...